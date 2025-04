Horas antes da estreia do Internacional na Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Bahia, em Salvador, chegou uma notícia de Buenos Aires. O técnico da seleção Argentina Lionel Scaloni pensa em Bernabei para a Copa de 2026, que será disputada pela primeira vez em três países, EUA, México e Canada. O lateral-esquerdo colorado, porém, dificilmente terá lugar no time titular, mas faria parte do elenco para o Mundial.

Fontes do Lance! relatam que o jogador de 24 anos já pode estar no grupo convocado para a próxima data FIFA, em junho. Isso porque Scaloni vem testando nomes, já que os dois laterais mais acionados para o lado esquerdo são os atuais campeões do mundo Marcos Acuña, do River Plate, e Nico Tagliafico, do Lyon, da França. O primeiro, porém, terá 34 anos no Mundial. O outro, 33.

Lateral já atuou pela seleção sub-23

Na rodada mais recente das Eliminatórias, Francisco Ortega, do Olympiakos, da Grécia, foi chamado para a posição. Na próxima data FIFA, a Argentina enfrentará o Chile, em 5 de junho, e a Colômbia, cinco dias depois. E Bernabei estaria no grupo. O comandante hermano tem aproveitado a boa fase no torneio – a Argentina tem 31 pontos, oito à frente do Equador, e dez à frente de Uruguai, Brasil e Paraguai – chamar novos nomes.

É certo, no entanto, que o nome do alvirrubro está nos corredores da AFA desde o ano passado, quando ele foi eleito o melhor da posição no Brasileirão. O camisa 26 do Internacional, que este ano marcou um gol e fez duas assistências em 14 jogos, já disse que seu sonho é vestir a albiceleste principal. Ele já disputou amistosos pela seleção sub-23, em 2021.