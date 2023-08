O Internacional vai a campo hoje, terça-feira, para enfrentar o River Plate pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença, no mínimo, para avançar às quartas de final sem depender dos pênaltis. No jogo de ida, o time argentino venceu por 2 a 1.