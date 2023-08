Internacional e River Plate se enfrentam no Beira Rio nesta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Colorado tentará reverter a desvantagem no agregado, já que perdeu por 2 a 1 na Argentina, e precisa vencer por dois gols de diferença, no mínimo, para avançar direto. Qualquer vitória por um gol leva a decisão aos pênaltis.