CONFIRA AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO INTERNACIONAL:

"O Clube do Povo se despedirá de 2023 como mandante. Na próxima quarta-feira (06/12), a partir das 21h30, o Beira-Rio sediará duelo do Inter com o Botafogo, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Sócios e sócias de diversas modalidades contam com promoções para comparecer à partida e apoiar o Colorado em busca dos três pontos.