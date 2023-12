➡️ Internacional feminino vence o Santos e conquista a Ladies Cup pela primeira vez



- É importante o sigilo para que a gente não tenha interferência de outros clubes. São jogadores que vão chegar para ser titulares do Inter. E que as condições sejam as melhores. Serão nomes para assumir titularidade. Percebemos que é importante ter reposição à altura, porque nosso time caía de rendimento com as substituições - afirmou o mandatário.