O Internacional pode definir a renovação do técnico Eduardo Coudet nos próximos dias. Segundo a informação do portal "GZH", divulgado nesta segunda-feira (11), há muito otimismo nos bastidores de que esta conversa irá definir a manutenção do treinador no time. Também de acordo com o Jornal Olé, da Argentina, o argentino recusou uma proposta do Racing e não cogita voltar ao futebol de sua terra natal neste momento.