Internacional se aproxima de acerto com novo técnico

15/07/2024

O Internacional está bem próximo de acertar com um novo treinador. O nome da vez é o de Roger Machado, atualmente no Juventude. Nos últimos dias, a direção entrou em contato com os representantes do treinador e começou a destravar o acordo.

Mesmo com favoritismo para assumir, Roger enfrenta resistência interna no Beira-Rio. A expectativa é que o presidente do clube, Alessandro Barcellos, resolva a situação. A contratação de Abel Braga para o cargo de coordenador não está descartada.

Roger comandará o Juventude nesta terça-feira (16), em Brasília, contra o Atlético-MG. Após o jogo, as tratativas devem caminhar para um desfecho positivo.

Roger Machado diz que não foi procurado pelo Internacional, mas deixa assunto em aberto

Após a classificação do Juventude para as oitavas de final da Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 com o Internacional, um dos assuntos abordados com o técnico Roger Machado foi sobre a possibilidade de treinar o Colorado no lugar de Eduardo Coudet. Ele, no entanto, preferiu deixar o assunto em aberto.

- Não tive nenhum contato formal por parte de nenhum clube até esse momento. Claro que é inevitável, nesse ambiente midiático, você não receber o que está tendo dito fora. Busquei trabalhar para se manter focado no mais importante, que era a decisão - disse Roger Machado.

Depois de dias de especulações sobre o interesse do Internacional no técnico do Juventude, Roger Machado ainda não colocou um ponto final na novela.

- Não posso falar de algo circunstancial que não ocorreu. Simples. O trabalho (no Juventude) segue até o momento que seja de comum acordo para que todo mundo ganhe de alguma forma - afirmou o técnico.