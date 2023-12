O Campeonato Brasileiro é o alvo do Internacional em 2024. Sem a Libertadores no calendário, o presidente Barcellos projeta as 38 rodadas da competição em finais, e ter média de 35 mil pessoas por jogo no Beira-Rio. Para acabar com o longo jejum, o clube gaúcho se movimenta no mercado para reforçar a equipe a fim de ter um grupo competitivo.