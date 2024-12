O Internacional tem muito a comemorar nesta temporada. Mesmo em um ano que enfrentou as adversidades das enchentes, jogando fora do Beira-Rio e treinando longe do seu CT, o Colorado terminou o Brasileirão na 5ª colocação e com uma das melhores defesas da competição.

Em 38 jogos, o time do Inter foi vazado em apenas 36 vezes, ou seja, uma média de 0.9 gols por jogo. O Colorado ficou atrás apenas de Botafogo, com 29 gols sofridos, e Palmeiras, com 33. Logo na sequência aparecem Fortaleza e Fluminense com 39.

Ao longo do ano, o Internacional sofreu com lesões no seu setor defensivo. Gabriel Mercado, um dos principais zagueiros, teve uma ruptura ligamentar que o tirou dos gramados por mais de ano. Além disso, contou com saídas muito próximas, como as de Robert Renan e Igor Gomes.

Apesar disso, o time se manteve consistente no Campeonato Brasileiro. As saídas foram supridas com as chegadas de Agustín Rogel e Clayton Sampaio. Mas um nome se manteve constante: Vitão. Apesar de quase ter deixado o Clube na janela de transferências do meio do ano, o zagueiro terminou o Brasileirão como capitão da equipe e principal pilar defensivo do time de Roger Machado.

Brasileirão foi sonho na reta final

A chegada de Roger Machado foi essencial para a virada do Internacional na temporada. Se antes o rebaixamento era pauta, com o novo técnico, o Brasileirão passou a virar sonho. Até os últimos jogos, o Colorado tinha chances, apesar de baixas, de levantar o título - e foi isso que animou a torcida e jogadores.

Apesar de entender que levantar a taça era muito difícil, Roger atingiu pelo menos um dos seus objetivos na temporada: a vaga para a Libertadores. Depois disso, o próprio técnico revelou que o time deixou de entregar tudo em campo. Entretanto, terminou o ano com o saldo positivo.