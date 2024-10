Internacional prepara renovação com lateral-esquerdo

Bernabei tem contrato com o Internacional até o final de 2024 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:37 • Porto Alegre (RS)

O Internacional quer contar com Alexandre Bernabei para a próxima temporada. Ao menos é o que revelou o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, em coletiva nesta sexta-feira (11). O lateral-esquerdo tem sido peça fundamental no time de Roger Machado.

Bernabei teve um começo conturbado no Internacional. Sob o comando de Eduardo Coudet, o lateral pouco recebeu oportunidades. A história mudou quando Roger Machado assumiu o time. De reserva passou a titular e caiu nas graças da torcida.

Com contrato de empréstimo até o final da temporada, o Internacional agora se prepara para renovar o vínculo. O interesse, segundo Bisol, não é somente do Clube, mas também do jogador. A expectativa é de que o negócio avance sem problemas.

- Pelo que a gente tem sentido aqui, a gente vai avançar e contar com ele para 2025. Evidente que há detalhes que precisam ser ajustado, mas diante de todo o contexto que se apresentou, e a vontade do atleta, nós faremos todo o esforço necessário, com responsabilidade financeira, para que ele permaneça aqui. - disse o dirigente.

O Internacional já pensa na temporada de 2025, mas, antes disso, a preocupação é o Gre-Nal. Não há dúvidas de que Bernabei será o titular da lateral-esquerda, visto que tem apresentado boas atuações e números. Os times se enfrentam no dia 19 de outubro, às 16h, no Beira-Rio.