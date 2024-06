Internacional pode perder titular para o futebol europeu

(Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 19:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional pode ter uma grande baixa em seu elenco nos próximos dias. Aos 24 anos, o zagueiro Vitão interessa a três times do mercado europeu e está prestes a deixar o clube.

(Foto: Victor Lannes/C2 Sports)

Interesse da Espanha e da Inglaterra no zagueiro do Internacional

Vitão despertou interesse do Betis-ESP e do West Ham-ING. A equipe de Londres já sinalizou que pode desembolsar 8 milhões de euros pelo zagueiro. A pedida do Inter, porém, é de 10 milhões de euros, algo que o Nottingham Forest, também da Inglaterra, já disse que pagaria.

– Não é segredo o quanto amo o clube. Tenho vontade de permanecer. Se chegar o momento de sair, que seja com a porta aberta. Se tiver que permanecer, ficarei muito feliz. Todos me respeitam e respeito todos. Futebol é dinâmico e não sei o que está passando. Se soubesse, responderia- — explicou o zagueiro, após derrota para o Belgrano, pela Sula

Vitão chegou ao Internacional vindo do Shaktar-UCR. O zagueiro veio após a FIFA suspender o contrato do jogador com o time ucraniano, dada a situação do país na atualidade. Como o contrato do zagueiro com a equipe europeia acaba no dia 30 deste mês, a ideia é que o jogador assine com o Colorado até 2027.

Robert Renan também pode sair

Quem também pode deixar o Colorado é Robert Renan, que está emprestado pelo Zenit até o fim da temporada. O zagueiro, porém, tem uma cláusula em seu contrato que o libera no meio do ano se os russos receberem uma proposta vantajosa.

