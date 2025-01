O Internacional segue sem vencer na Copa São Paulo de Futebol Junior. Nesta terça-feira (7), o Colorado enfrentou o Barra, de Santa Catarina, e perdeu por 1 a 0. Lucas Vargas foi o responsável pelo único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Agora, o Inter depende do resultado entre Flamengo, de São Paulo, e América de Pedrinhas para saber se permanece ou não na competição. Caso as equipes empatem, o Colorado já está matematicamente eliminado na primeira fase da Copinha.

Como foi o jogo

Não precisou de muito para que o placar fosse aberto na partida. Logo aos oito minutos, Krystian cobrou escanteio para a equipe do Barra e encontrou Lucas Vargas livre na área. O jogador cabeceou para o gol de Diego, marcando o primeiro dos catarinenses.

O Colorado, pressionado, buscava o empate - o que quase aconteceu aos 14 minutos, mas Crystian finalizou para fora. Minutos depois, aos 20, foi a vez de Denis chegar com perigo para o Internacional, mas a bola passou rente à trave de Daniel. Os minutos seguintes foram de equilíbrio. As duas equipes tiveram boas chances, mas não mostraram efetividade. E assim acabou a primeira etapa, com uma vitória parcial do Barra.

Barra e Internacional se enfrentam pela 2ª rodada da Copinha (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

Os times voltaram com a mesma sede de gol para a etapa final. Enquanto o Barra buscava aumentar a vantagem, o Colorado queria o empate para seguir vivo na competição. Entretanto, o cenário começou a mudar aos 15 minutos. Isso porque Lucas Vargas, um dos destaques dos catarinenses na partida, foi expulso. Amarelado na primeira etapa, o jogador atrapalhou a reposição de bola do goleiro Diego e foi advertido novamente, levando ao cartão vermelho.

Apesar disso, a grande chance do segundo tempo foi do Barra. Lucas Cirilo, que havia entrado na partida há pouco, carregou a bola até a pequena área, mas não conseguiu finalizar. Na sequência, uma falta perigosa para o Internacional. Kauã Barbosa encontrou Gabriel Lara livre na segunda trave, mas finaliza para fora.

Com as mudanças e com um jogador a mais, o Internacional foi para o ataque. Nervoso, o Colorado até conseguiu chegar à área do Barra, mas parou no goleiro Daniel. A grande chance, todavia, foi dos catarinenses. A zaga do Inter bobeou e Gabriel Costa ficou livre, cara a cara com Diego. O jogador, todavia, não conseguiu ampliar o placar. Com isso, o resultado permaneceu o mesmo e o apito final decretou a vitória do Barra por 1 a 0.

O que vem por aí

O Internacional depende dos seus adversários para se manter na competição. Ainda nesta rodada, Flamengo e América se enfrentam a partir das 15h15 e, em caso de empate, o Colorado já está matematicamente fora da competição.

Na última rodada, o Inter encara o Flamengo, dono da casa. Já o Barra enfrenta o América de Pedrinhas. Até o momento, nenhum clube está matematicamente classificado para a próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

BARRA-SC 1 X 0 INTERNACIONAL

2ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP);

🥅 Gols: Lucas Vargas, aos 8’

🟨 Cartões amarelos: Perin, Lucas Vargas, Eduardo Zuma (BAR) e João Victor (INT);

🟥 Cartão vermelho: Lucas Vargas (BAR)

🟨 Árbitro: Leandro Oliveira;

🚩 Assistentes: Benedito Santana e Bruno Moura.



⚽ ESCALAÇÕES

BARRA-SC (Técnico: Eduardo Zuma)

Daniel; Maringá (Gabriel Costa), João Marcelo, Perin e Kaká (João Vitor); Krystian (Antônio), Cauã (Lucas Cirilo), Lucas Vargas e Vicente (Jhonatan); Talyson (Willian) e Ryan Granja.

INTERNACIONAL (Técnico: Eder Moraes)

Diego; Cleiton (Henrique Lipert), João Dalla Corte, Gabriel Lara e Kauã Barbosa; Lorenzo Vaghetti (Benjamin), Denis (Pedro Henrique), João Victor (Gabriel Amaral) e Alexsandro (Alex); Kauan Alves (Guilherme Barbosa) e Chrystian.