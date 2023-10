Alan Patrick vive a melhor fase de sua carreira. Artilheiro do Internacional, o jogador tem 13 gols e oito assistências nas 51 partidas em que esteve presente. Mostrou-se decisivo no Gre-Nal 440, participando da jogada que culminou no gol de Valencia, além de ter sido o autor do terceiro do jogo, que supreendentemente foi seu primeiro no Campeonato Brasileiro.