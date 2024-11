Internacional nega procura de River Plate por Lucas Alario

Lucas Alario chegou ao Internacional em janeiro de 2024 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 07:30 • Porto Alegre (RS)

Sem espaço no Internacional, Lucas Alario teria despertado interesse do River Plate, da Argentina. De acordo com os periódicos locais, o atacante foi especulado pelo time. O Clube brasileiro, por outro lado, negou a informação.

Alario teria despertado interesse muito por ter jogado no River Plate em 2015. Ele foi campeão da Libertadores com a equipe, inclusive, sob o comando de Marcelo Gallardo. Segundo a ESPN, da Argentina, o Clube estaria em busca de um nome para o ataque visto que Borja, titular do time, não tem vivido uma boa fase.

Lucas Alario teria despertado interesse do River Plate (Foto: Divulgação)

Apesar do Inter negar a procura do River ou do representante do jogador, o Clube diz que não irá dificultar a negociação, caso haja interesse. Com 32 anos, Lucas Alario tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025.

Alario caiu na hierarquia

Lucas Alario chegou ao Internacional no início desta temporada e não conseguiu se firmar entre os titulares. A briga do atacante tem sido não somente com grandes nomes como Rafael Borré e Enner Valencia, mas também com jovens da base, como Ricardo Mathias. Contra o Corinthians, inclusive, foi o menino que foi chamado por Roger Machado e marcou o gol de empate da equipe. Alario também entrou na partida, entretanto, nos três minutos finais - essa, inclusive, foi a última vez que o atacante esteve em campo.

Alario chegou ao Internacional em janeiro, com direito a grande recepção e festa da torcida Colorada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. No início do ano, chegou a ganhar mais oportunidades em campo, mas não correspondeu. Na temporada, são 36 jogos com a camisa Colorada e cinco gols marcados até então.