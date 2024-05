Torcida do Internacional no Estádio Alfredo Jaconi (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 22:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional anunciou nesta segunda-feira os estádios em que mandará as partidas contra Belgrano e Delfín, pela Copa Sul-Americana. O Colorado jogará na Arena Barueri, casa secundária do Palmeiras, contra os argentinos, e receberá os equatorianos no Alfredo Jaconi, que pertence ao rival Juventude. Os jogos acontecem em 30 de maio e 8 de junho, respectivamente.



O anúncio foi feito pelo Inter via nota no site e redes sociais. O clube agradeceu Palmeiras e Juventude pela disponibilidade e celebrou o fato de jogar no Rio Grande do Sul após a tragédia que segue assolando o estado.

Em reunião com o Governo Federal, o Internacional e os clubes envolvidos ouviram a intenção de que as delegações dos clubes estrangeiros sejam recebidas na Base Aérea de Canoas. Outra possibilidade seria o aeroporto da serra gaúcha.

Confira abaixo, na íntegra, a nota do Internacional com os estádios em que mandará jogos da Sul-Americana:

É com grande emoção e solidariedade que informamos a decisão do Sport Club Internacional de indicar para a Conmebol o local do seu jogo contra o Delfin, no dia 8 de junho, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Este momento vai além das quatro linhas, é um ato de união e auxílio dos clubes ao nosso estado do Rio Grande do Sul. O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental.

Juntos, somos mais fortes e mostramos a força do futebol gaúcho. Continuamos trabalhando conjuntamente para atender todos os requisitos solicitados pela Conmebol e aguardamos a manifestação da entidade com a confirmação do local da partida.

O Clube comunica também que o jogo do dia 28 de maio pela Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, será indicado para a Arena Barueri, em São Paulo. Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos.

Contamos com a presença e o apoio de todos os torcedores e torcedoras neste momento tão especial. Vamos mostrar que, unidos, podemos superar qualquer desafio.