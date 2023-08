Além de manter vivo o sonho do título da competição, o Internacional aumentou o valor arrecadado com premiação na competição até aqui, ultrapassando a marca de R$ 40 milhões. Ao avançar para a próxima fase da principal competição entre clubes do continente, o clube gaúcho somou US$ 2,3 milhão (R$ 11,2 milhões) e chegou a um montante total de US$ 9,15 milhões (cerca de 44,5 milhões na cotação atual).



