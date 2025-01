Internacional enfrenta o São José com força máxima; veja escalação

O Internacional está escalado para enfrentar o São José, na noite desta terça-feira (28). O Colorado entra em campo, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em busca de mais três pontos no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️São José x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Para isso, Roger Machado manda para campo o que tem de melhor à disposição. Assim, o Internacional está escalado com Anthoni; Bernabei, Victor Gabriel, Vitão e Aguirre; Fernando e Thiago; Wesley, Wanderson e Alan Patrick; Rafael Borré.

Pela primeira vez, o Inter terá Enner Valencia à disposição para uma partida do Campeonato Gaúcho. Nas duas primeiras rodadas, o atacante relatou dores musculares e foi desfalque. Contra o São José, recuperado, inicia no banco de reservas.

continua após a publicidade

Enner Valencia voltou a ser relacionado pelo Internacional após desconforto (Foto: Divulgação)

Outra novidade é a presença de Carbonero. O atacante era o único reforço que não havia sido relacionado desde então. Para esta noite, passa a ser opção para Roger Machado. Vitinho, Ronaldo e Kaíque Rocha, os novos contratados, também.

Jogo teve alteração de estádio

Inicialmente marcado para o Passo D‘Areia, casa do São José, o jogo precisou ser realocado. Isso porque, na primeira rodada, as torcidas do Zeca e do Pelotas brigaram no estádio. O time teve o alvará suspenso pela Brigada Militar.

continua após a publicidade

Assim, São José e Internacional jogarão no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O estádio tem sido a casa do Monsoon na competição e, na noite de quarta-feira (29), o Trovão receberá o Grêmio, a partir das 22h.