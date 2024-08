Internacional divulga lista de relacionados para enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileirão

Internacional e Atlético-GO vão se enfrentar no próximo domingo, pelo Brasileirão (Foto Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 22:42 • Porto Alegre (RS)

O Internacional viajou sábado (17) para enfrentar o Atlético-GO com reforços importantes. Wesley e Thiago Maia que saíram lesionados contra o Juventude, estão relacionados para o confronto.

Para o jogo, Roger Machado também terá à disposição Bruno Henrique e Vitão. O meia cumpriu suspensão após o terceiro cartão amarelo e volta a ser relacionado. Já o zagueiro, que estava para ser negociado com o futebol espanhol, retornou ao time e deve ser titular na tarde de domingo (18).

O Inter ainda atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico. Alan Patrick já iniciou o processo de trabalhos no gramado e Rafael Borré já está em retreinamento. Lucca, com dores musculares e Fabrício e Wanderson com contusões, também ficam de fora do jogo.

O Internacional encara o Atlético-GO, no próximo domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.