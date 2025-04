Internacional afirma que jogadora do sub-20 foi responsável por arremessar banana no banco de reservas

O Internacional confirmou que a pessoa que atirou uma banana em direção ao banco de reservas do Sport, no Sesc Campestre, em Porto Alegre, durante a partida válida pela terceira rodada da competição, é uma jogadora do time sub-20 do Colorado.

Segundo informações do Internacional, a identificação ocorreu por meio de câmeras de segurança. Após reconhecer a autora do ato, o clube rescindiu seu contrato. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou que o clube gaúcho jogue com portões fechados no Brasileirão Feminino até o julgamento do caso pelo colegiado.

Entenda o caso envolvendo Internacional e Sport

Ao final da partida, que terminou empatada em 2 a 2, uma banana foi arremessada em direção ao banco de reservas do Sport logo após o time pernambucano marcar um gol, configurando um ato de agressão de teor racista.

A punição imposta pelo STJD foi anunciada pouco mais de 12 horas depois do incidente. O Internacional, agora, aguarda o julgamento definitivo para saber se a sanção será mantida ou ampliada.

- O futebol brasileiro agiu rápido no combate ao racismo. Em pouco mais de 12 horas, a Justiça Desportiva já proferiu uma decisão dura, colocando o Internacional para jogar com portões fechados até o que o caso seja julgado. Em casos de racismo a CBF sempre se antecipa e vai propor punições preventivas contra os racistas. Desta vez não foi diferente - disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em nota, CBF ressaltou seu compromisso no combate ao racismo, destacando a atuação de sua Unidade de Combate ao Racismo, que permanece em alerta para notificar casos de preconceito durante as partidas organizadas pela entidade.

- A presidência da CBF conta com o suporte de uma Unidade de combate ao racismo que fica em alerta na entidade para notificar casos de preconceito nas partidas organizadas pela entidade. Na noite de segunda-feira, eles atuaram prontamente após o ocorrido, notificando o gabinete da presidência. Cabe ressaltar que a jurisprudência do STJD prevê a punição aos clubes a que se vinculam torcedores que pratiquem atos de cunho discriminatório - disse a CBF.