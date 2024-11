Roger Machado revela desfalque do Inter contra o Fluminense

Fernando não atua desde 19 de outubro, no Gre-Nal 443 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 07/11/2024 - 17:18 • Porto Alegre (RS)

O Internacional segue sem contar com Fernando para o confronto com o Fluminense, na noite de sexta-feira (8). Ao menos é o que confirmou o próprio técnico Roger Machado. Em recuperação de lesão, o volante é mais um desfalque para a partida.

Em 29 de setembro, quando o Colorado enfrentou o Vitória, Fernando sofreu uma lesão na panturrilha. O Clube preparava o retorno do volante para o Gre-Nal 443, em 19 de outubro - o que aconteceu. O jogador entrou apenas na segunda etapa e foi essencial para garantir os três pontos. Desde então, Fernando tem sido poupado.

Após a vitória do Internacional diante do Criciúma, Roger Machado foi perguntado sobre o jogador. O técnico comentou sobre o processo de recuperação e garantiu que ele será mais um desfalque para a partida contra o Fluminense.

- O Fernando está no processo de retorno, mas penso que para o jogo de sexta não vai ter condição ainda. No Gre-Nal corremos um risco calculado, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo de problema em função disso. Não vamos tê-lo para esse jogo, com certeza. - disse Roger Machado.

Sem Fernando, Roger manterá Rômulo como titular. O volante tem sido o escolhido para a posição desde a lesão do colega. Para o técnico, o jovem tem cumprido bem a função não apenas no sistema defensivo, mas no ofensivo também.

Inter tem mais um desfalque confirmado

Além de Fernando, Roger Machado não poderá contar com Wesley. O atacante levou o terceiro cartão amarelo diante do Criciúma e cumprirá suspensão automática na próxima rodada, diante do Fluminense. Com isso, o técnico será obrigado a alterar o time, visto que ele é titular incontestável.

Wesley é mais um desfalque para a partida contra o Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Internacional e Fluminense entram em campo a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para a partida, são esperados 30 mil torcedores. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.