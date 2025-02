Inter no Brasileirão de 79: quantos jogos de invencibilidade no título?

Confira quantos jogos o Inter disputou no Brasileirão de 79, que terminou com o título sem uma derrota sequer da equipe. O time gaúcho tem, em sua história, diversos momentos de grande felicidade, arrecadando praticamente todos os títulos que disputou e se consolidando como um dos maiores de todo o país.

No entanto, em meio a tantas taças, algumas delas acabam aparecendo com um lugar especial no coração dos torcedores, como é o caso do Brasileirão de 1979, tendo em vista que, naquela edição, o Inter não somente conquistou o tricampeonato, o terceiro título nacional na década, como também conseguiu se tornar o único campeão invicto da história, levando em conta o formato.

Dessa forma, os torcedores nunca se cansam de relembrar como foi a trajetória colorada durante a disputa daquela edição da competição nacional. Dessa forma, vamos analisar todos os resultados que o Sport Club Internacional acumulou no decorrer do Brasileirão de 79, o qual terminou de forma invicta.

Relembre o Brasileirão de 79 e o título invicto do Inter

Aquela edição do Campeonato Brasileiro começou com 94 clubes participantes, gerando um número expressivo de partidas em diversas fases com formatos diferentes.

O torneio começou com 80 times divididos em 10 grupos, com a classificação de um número distinto de times por cada grupo, dependendo da "força" dos ocupantes. Nessa etapa, por exemplo, o Colorado ficou entre os grupos mais fortes, o G, com oito se classificando.

No entanto, a equipe não precisou de tanto, já que passou em primeiro. Foram nove partidas disputadas, seis vitórias e três empates, somando 15 pontos na contagem da época.

Depois disso, entraram mais alguns times para a segunda fase e uma nova fase de grupos começou. Novamente o Clube do Povo se deu melhor que os adversários. Foram sete jogos, quatro vitórias e três empates, somando 11 pontos e a liderança.

Daí os clubes classificados, assim como o Inter, partiram para a terceira fase, também em formatos de grupos, dessa vez com quatro participantes cada. O time vermelho, mais uma vez, liderou, com três vitórias em três partidas, somando seis pontos e avançando.

Dessa forma, já na primeira etapa eliminatória, o Colorado também levou a melhor. Logo nas semifinais encarou o Palmeiras, mas não se intimidou e aplicou logo um 3 a 2 na partida de ida. Depois disso, na volta, um empate em 1 a 1 foi o suficiente para o avanço do Inter para a decisão, mantendo vivo o sonho do terceiro título em menos de 10 anos.

A decisão do título invicto

Partindo para a grande final, o adversário do Clube do Povo foi o Vasco da Gama, que conseguiu eliminar o Coritiba, do Paraná. O primeiro jogo já mostrou a superioridade do time gaúcho, que aplicou 2 a 0, com dois gols de Chico Espina, em pleno Maracanã, diante de quase 60 mil torcedores rivais.

Já na última partida da campanha, o jogo de volta, já dentro do Beira-Rio, teve 55 mil colorados presentes. Para a grande decisão, o técnico Ênio Andrade mandou ao gramado o seguinte elenco colorado: Benitez; João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro; Falcão, Jair e Batista; Valdomiro (Chico Spina), Bira e Mário Sérgio.

Jair abriu o placar aos 40 da primeira etapa e Falcão ampliou aos 12 do segundo tempo. Depois disso, aos 39, Wilsinho chegou a diminuir, mas não foi o suficiente para a reação cruzmaltina. Resultado final agregado: 4 a 1 e mais um título nacional para a conta do Sport Club Internacional.

Atuando nas três fases da competição e na etapa eliminatória, o Colorado somou 23 jogos de invencibilidade, com 16 vitórias e sete empates, e entrou para sempre na história, conhecido como o “Time que Nunca Perdeu”.