Gustavo Prado, do Internacional, marca primeiro gol como profissional e explica o lance: ‘Fechar o lixo’

Gustavo Prado, em ação pelo Internacional (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 13:50 • Porto Alegre (RS)

A noite de quarta-feira (11), ficará marcada para sempre na vida de Gustavo Prado. Aos 19 anos, o meio-campista marcou o seu primeiro gol no time profissional do Internacional, e ajudou o Colorado a vencer o Fortaleza, no Beira-Rio.

➡️ Escândalo na Espanha: ex-Internacional é condenado por ato polêmico em partida de La Liga

Após a partida, uma cena chamou a atenção na zona mista. Ao conversar com os jornalistas presentes, o jovem comemorou seu primeiro gol entre os profissionais do Colorado e falou sobre as orientações de Roger Machado. Prado utilizou a expressão ‘fechar o lixo'.

- No momento do gol, o Roger cobra bastante fechar ali, o famoso lixo, como ele fala. Estar sempre ali, fechando no segundo, ficou um pouco no bate e rebate, sobrou pra mim e eu fui feliz por ter feito o meu primeiro gol - disse Gustavo Prado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo após a resposta, os jornalistas chegaram a perguntar novamente para o garoto o que significava a expressão de Roger Machado.

- Sempre sobra no segundo pau, sempre tem alguém livre. Ele fala pra fechar o lixo. - revelou.

Com o gol de Gustavo Prado, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é tido como essencial para os objetivos do Colorado no ano, que é uma vaga na Libertadores. Com 35 pontos, o time se encontra na 8ª colocação, apenas seis pontos atrás do G-6, com dois jogos a menos.