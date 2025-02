Grêmio x Inter: confira as escalações para o Gre-Nal 444

Grêmio e Inter estão com as escalações definidas para o clássico Gre-Nal 444, que acontece a partir das 21h (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, é o mais aguardado da primeira fase do Estadual.

Vindo de derrota por 2 a 0 para o Juventude no meio de semana, quando poupou alguns de seus principais jogadores, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, surpreendeu e decidiu deixar o volante Cuellar no banco. Dodi vai encarar o Internacional.

No Inter, que se mantém invicto no Campeonato Gaúcho e tem a melhor campanha geral, o técnico Roger Machado segue sem poder escalar o goleiro Rochet, que ainda não atuou no ano por causa de uma tendinose no joelho esquerdo.

Escalações de Grêmio e Inter para o Gre-Nal

Assim, a escalação do Grêmio para o Gre-Nal 444 tem Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

A escalação do Inter no Gre-Nal, por sua vez, será com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Wesley e Rafael Borré.

Além da rivalidade histórica entre as duas equipes, o Grêmio quer a vitória para tentar chegar à liderança geral do Campeonato Gaúcho. O time lidera o Grupo A, com 10 pontos. O Internacional, por sua vez, lidera o Grupo B e, com 13 pontos, tem a melhor campanha do Estadual. Líder do C, o Juventude tem 12 pontos. A pontuação geral é importante porque dá vantagem aos clubes nas fases semifinal e final.