Internacional vence o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 21:35 • Porto Alegre (RS)

O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e havia sido adiado em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Alan Patrick abriu o placar, aos 21 minutos da primeira etapa, e Titi empatou aos 47 minutos. No segundo tempo, Gustavo Prado marcou o da vitória, aos 38 minutos.

▶️ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Fortaleza, que tinha um jogo a menos no Brasileirão, perde a oportunidade de assumir a liderança da competição. Agora, o Botafogo segue líder isolado, com 50 pontos, e o Tricolor cearense, com os mesmos 25 jogos que o Alvinegro carioca, soma 49, em segundo. O Inter sobe para 33 pontos e passa a ocupar a nona posição, e ainda tem dois jogos atrasados para se recuperar.

Como foi o primeiro tempo?

A partida começou muito movimentada, com o Internacional pressionando o Fortaleza no seu campo de defesa. Logo aos 10 minutos, o Colorado abriu o placar, mas o gol foi anulado, por conta de um impedimento de Alario na definição da jogada.

Pouco tempo depois, o lateral Barnabei arrancou pelo lado esquerdo, tocou para o Tabata, que só ajeitou para Alan Patrick bater forte e abrir o placar no Beira-Rio.

Após o baque, o Fortaleza conseguiu encaixar bons contra-ataques. Aos 44 minutos, Tinga cruzou na área e Sasha acertou um lindo voleio, que passou raspando na trave Colorada. Dois minutos depois, o zagueiro Titi aproveitou a falha do goleiro Anthoni e emendou um bonito chute para deixar tudo igual.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alan Patrick comemora o gol em Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi o segundo tempo?

A segunda etapa iniciou do jeito que terminou a primeira - muito movimentada. Entretanto, nos 45 minutos finais, ambas as equipes reforçaram a sua marcação, fazendo com que mais faltas fossem marcadas. E foi em uma dessas faltas, que o camisa 10 do Internacional colocou a bola no travessão da equipe do Fortaleza.

O gol da vitória, saiu com o garoto Gustavo Prado, que entrou durante a partida, após um bate e rebata na área do vice líder do Brasileirão. O lance foi revisado pelo VAR, que analisou uma possível falta de Mercado, dentro da pequena área. Enquanto a equipe do VAR analisava o lance, o zagueiro Brítez tomou o segundo cartão amarelo, por reclamação e acabou sendo expulso.

Com um jogador a menos, o Fortaleza não conseguiu criar boas jogadas e foi pressionado pelo Internacional até o fim da partida.

Tabela

Com o resultado, o Internacional chega a oitava colocação, com 35 pontos, enquanto o Fortaleza permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos conquistados. Vale lembrar, que a equipe colorada tem dois jogos a menos que a maioria dos times na competição.

E AGORA?

O Internacional enfrenta o Cuiabá, no dia 16 de outubro, às 20h00 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza enfrenta o Athletico, no dia 14 de outubro, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, Curitiba - Paraná, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

19ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📍 Local: quarta-feira, 11 de setembro de 2024, às 19h30;

🚩Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

🟨 Cartão Amarelo: Picachu, Tinga, Martínez (FOR); Fernando (INT);

⚽ Gol: 21' Alan Patrick (INT); 46' Titi (FOR) e 83' Gustavo Prado (INT);

Fortaleza permanece na segunda posição, enquanto o Internacional avança para a oitava colocação na tabela (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

⚽ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario (Ricardo Mathias).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Felipe; Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino (Emmanuel Martínez); Pikachu, Breno Lopes (Machuca) e Lucero.