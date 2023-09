O Goiás está em décimo quinto. Com um ponto a menos que o Internacional, o Esmeraldino não quer passar sufoco no final do ano e se livrar o quanto antes do fantasma da Série B. Pensando nisso, a chave é constância. E o Goiás mostrou isso nos últimos jogos do Brasileirão. O clube está há sete jogos sem perder na competição.