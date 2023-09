- Acabamos de assistir um show de bola do Fluminense diante do Olímpia lá no Paraguai, hein? O torcedor está orgulhoso com razão. Olha, o Fluminense está mostrando suas credenciais, sei não... Tem muita chances (de ganhar a Libertadores), mas talvez o Palmeiras seja um pouquinho mais favorito. E o Fluminense vai encarar um time que está só subindo. Essa semifinal contra o Internacional vai ser histórica. Acho o time do Fluminense melhor, porém o Internacional vem subindo a ladeira e com jogadores especiais. Não fico em cima do muro, mas não vejo favorito nesse confronto. Talvez, por ter decisão no Beira-Rio, o Inter leve uma pequena vantagem -, opinou João Guilherme em seu canal no Youtube.