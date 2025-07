Embalado pelas três vitórias consecutivas no retorno do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem um objetivo neste domingo (27), manter a boa fase após a Copa do Mundo de Clubes. Para enfrentar o Vasco, às 18h30min (de Brasília), pela 17ª rodada da competição, o técnico Roger Machado promove apenas duas mudanças, uma delas por suspensão..

Para o confronto contra o Gigante da Colina, a equipe não contará com o zagueiro Vitão, que tomou o terceiro cartão amarelo no 2 a 1 contra o Santos.

Zagueiro volta a jogar após dez meses

Para a vaga o camisa 4, o técnico colorado promove a entrada de Clayton Sampaio. No ataque, pensando em preservar Carbonero para o jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, o treinador alvirrubro escala Gustavo Prado no lugar de Carbonero.

Assim, o Inter inicia o jogo com Rochet; Aguirre, Clayton, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Gustavo Prado. O elenco relacionado tem duas novidades, Vitinho e Ronaldo estão liberados pelo DM e ficam no banco.

Por outro lado, com trauma na perna esquerda, Enner Valencia ficou de fora. Assim como Ricardo Mathias, que segue processo de transição depois de desconforto muscular na coxa esquerda.

Vasco tem um desfalque

Enquanto isso, a equipe cruzmaltina chega com necessidade de vencer para sair da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Fernando Diniz conta com um desfalque. Trata-se de João Victor. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Assim, o Gigante da Colina vai com Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura,, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, David e Vegetti .