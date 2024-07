Era Roger inicia com desfalques contra o líder do Campeonato Brasileiro

Com história no Grêmio, gaúcho terá a missão de fazer o Colorado engrenar (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro

O sábado (20) marca o início de uma nova era no Internacional: a de Roger Machado. O novo técnico estará à frente do time pela primeira vez e terá pela frente um grande desafio. O comandante não apenas enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão, mas também contará com uma lista de desfalques.

Roger Machado inicia sua primeira passagem pelo Internacional diante do Botafogo. Para o jogo, o técnico não terá o time ideal. Alan Patrick, suspenso, não integra a lista de relacionados, assim como Vitão, Enner Valencia, Wanderson, Fernando, Aránguiz, Bustos e Thiago Maia, no Departamento Médico. Em contrapartida, Rafael Borré retorna.

Com isso, o primeiro time comandado por Roger Machado deve ser composto por Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

A bola rola a partir das 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)