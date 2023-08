O Internacional não aplicará uma punição mais severa para com o atacante Enner Valencia após o mesmo ter se desentendido com Luiz Adriano e com Magrão, Gerente Esportivo do clube. A informação, publicada pelo portal 'ge', foi confirmada pelo Futebol Latino/LANCE!



No último sábado (5), depois do empate em 2 a 2 contra o Corinthians, no Beira-Rio, o jogador mostrou contrariedade com a abordagem feita por seu companheiro de equipe e virou as costas para Luiz Adriano. Já no caso de Magrão, a situação foi mais séria, ao ponto do camisa 13 ter dado um empurrão no dirigente antes de ser retirado do gramado.