- Falei uma coisa quando saí, a verdade sempre se sabe no futebol. Eu saí sem ter fechado com ninguém, não estava fechado com o Celta. Tomei uma decisão enquanto achava que não cumpriram com algo que o grupo precisava. Eu não estou louco. Um pouco. Não falei quando saí daqui, não falei quando saí do Galo. A realidade é que se continuei uma relação com gente daqui, com pessoas do Atlético-MG, onde gostaria de aproveitar o momento e mandar um abraço, só tenho palavras de agradecimento aos funcionários do clube. Se você tem relação com todo mundo quer dizer que faz bem as coisas. Falei que tinha uma dívida e aqui estou. - disse Coudet.