Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 07:00 • Criciúma (SC)

O Criciúma recebe o Internacional neste domingo (30), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, com transmissão do SporTV e do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Criciúma e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Marquinhos Gabriel; Éder e Arthur Caíke.

INTERNACIONAL (Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando; Bruno Henrique, Thiago Maia e Gustavo Prado; Alan Patrick e Wanderson.