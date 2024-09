Perto dos 150 jogos pelo Criciúma, Claudinho celebra temporada mais artilheira da carreira

Claudinho está perto dos 150 jogos pelo Criciúma (Foto: Murillo Darosa)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta terça-feira (24), o lateral-direito do Criciúma, Claudinho, completou mais um ano de vida. O jogador de 24 anos está perto de comemorar 150 jogos pelo time catarinense. Além disso, o jogador vive o melhor momento ofensivo da carreira, com 11 oportunidades diretas a gol, sendo cinco gols anotados e seis assistências.

Uma fase artilheira, que segundo ele, tem apenas um objetivo: manter o Criciúma na elite do futebol brasileiro.

Já são 46 jogos defendendo o Criciúma em 2024, tornando-se jogador com mais jogos pelo clube no ano. O camisa 2 é líder da equipe em interceptações no Brasileirão (19) e top 5 da competição. Apesar do bom momento, Claudinho sabe bem o que quer ganhar de aniversário.

- A permanência na Série A. Vivo o Criciúma há muito tempo e fico satisfeito por termos evoluído juntos. O meu crescimento profissional está relacionado a evolução do clube e da maneira como construímos juntos o retorno do Tigre à elite do futebol brasileiro. O esforço será máximo pra que possamos manter o Criciúma em seu devido lugar, e continuar competindo em alto nível com as principais equipes do país - comentou.