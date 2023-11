O técnico Eduardo Coudet aprovou a atuação do Internacional no empate em 0 a 0 com o Fluminense, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Na revanche da semifinal da Libertadores, o Colorado não conseguiu dar o troco no Tricolor, mas o treinador afirmou que foi um "bom jogo contra um grande rival", valorizando a produção ofensiva da sua equipe.