Com zagueiros lesionados, Clayton Sampaio ganha sequência no Internacional

Clayton Sampaio será o titular contra o Corinthians (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:17 • Porto Alegre (RS)

Nas últimas semanas, o Internacional viu o seu número de zagueiros cair drasticamente com lesões e vendas. Entretanto, foi no banco de reservas que encontrou a solução. Clayton Sampaio, recém chegado ao elenco e com apenas um jogo com a equipe, será titular diante do Corinthians, no sábado (5).

No Inter desde 30 de agosto, Clayton fez a sua estreia diante no Vitória, no último domingo (29). Apesar da falha no gol adversário, Roger Machado rasgou elogios para o zagueiro, atribuindo o erro à falta de entrosamento e disse que fez um grande jogo. Contra o Corinthians, não deve ser problema.

Clayton ganha sequência no time titular devido aos problemas que os companheiros de posição tiveram no último mês. Gabriel Mercado sofreu uma ruptura ligamentar e está fora da temporada. Já Agustín Rogel teve constatada uma lesão muscular e é esperado apenas após a Data Fifa. Igor Gomes foi vendido ao futebol árabe. Com isso, Sampaio viu as portas se abrirem e, é claro, aproveitou a oportunidade.

Ao lado de Vitão, Clayton será escalado para enfrentar o Corinthians, na noite de sábado. A bola rola a partir das 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.