O Corinthians goleou o Always Ready-BOL por 4 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. Jogando no no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia, o Timão construiu o placar com gols de Jaque, Fernandinha e Millene (três vezes), sendo que as duas últimas marcaram golaços. O resultado praticamente encaminha a vaga alvinegra no mata-mata do torneio.