Com direito a gol no último lance, Galo bate o Internacional e respira no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro • Atualizada em 27/06/2024 - 00:54

O Internacional enfrentou o Atlético-MG nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Em um jogo truncado, a decisão veio apenas nos minutos finais, com Rômulo marcando de cabeça e garantindo a vitória para o Galo.

A partida

Em um jogo bastante equilibrado, os times se anularam em boa parte do primeiro tempo. Com qualidade dos dois lados, bons jogadores como Alan Patrick e Hulk apareceram para dar um brilho, mas nada além disso. Fabrício, pelo Internacional, e Matheus Mendes, do Galo, seguraram o 0 a 0.

No segundo tempo, os gols saíram. Igor Rabello, após cabeçada de Cadu, abriu o placar. Depois, o mesmo Rabello derrubou Wesley na área. Alan Patrick, apenas no rebote, empatou. No fim, Hulk achou Rômulo na área. De cabeça, o jovem garantiu a vitória do Atlético-MG.

Cadu jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Internacional no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 2 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 21h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)



🟨Cartões amarelos: Igor Rabello, Fuchs, Scarpa, Mariano; Wesley; Lucas Alario

🟥Cartões vermelhos: nenhum.

⚽Gols: Alan Patrick (Inter); Igor Rabello e Rômulo (Atlético)

⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Alan Patrick e Aránguiz (Hyoran) (Bruno Henrique); Wesley, Alario (Gustavo Prado) e Wanderson.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios (Rômulo) Battaglia, Zaracho, Pedrinho (Paulo Vitor) e Scarpa; Paulinho e Hulk.