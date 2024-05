Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues anuncia campanha de amparo às vítimas do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol, junto com Imply, empresa de tecnologia, vai inaugurar programa para mobilizar toda a estrutura do futebol brasileiro à ajudar o povo gaúcho. O programa vai receber doações que serão destinadas a população do Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas que assolaram o estado.

O site para fazer as doações é https://cbf.eleventickets.com/#!/home. A Imply é uma empresa especializada em sistema de ticket no futebol e disponibilizará uma plataforma auditada pela Ernst & Young para receber receita que será destinada às vítimas. As doações pelo site poderão ser feitas por pessoa física ou jurídica.

Jogadores da Seleção Brasileira masculina e feminina participaram da campanha de amparo à tragédia no sul do país. Vini Jr, Rodrygo, Richarlison, Neymar, Casemiro, Danilo, Endrick e o técnico Dorival Junior foram alguns nomes que gravaram depoimentos para mobilizar o público com as doações. A entidade fará uma doação de R$ 1 milhão e colocará à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de R$ 1 milhão de medicamentos em parceria com a CIMED.

"A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Com a gravidade da tragédia, a CBF adiou os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude pela quinta e sexta rodada do Brasileirão. A entidade entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e a solidariedade.