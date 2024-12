Atacante do Inter perde pai durante jogo contra o Botafogo

O pai do atacante do Internacional, Wesley, Hildebrando dos Santos Silva, faleceu na noite de quarta-feira (4), em um acidente de moto. O jogador foi informado após a partida contra o Botafogo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A notícia foi dada pela assessoria de imprensa, durante a coletiva de Roger Machado. Por isso, os jogadores não concederam entrevistas na saída do estádio. Ainda segundo o Clube, o pai do atleta sofreu um acidente de moto.

É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares.



A torcida colorada está contigo, Wesley! 🖤

O Internacional se manifestou oficialmente através das redes sociais, prestando uma mensagem de apoio ao atacante. Por conta do falecimento, Wesley deve ser desfalque diante do Fortaleza, no próximo domingo (8).

Diante do Red Bull Bragantino, Wesley marcou um dos quatro gols da vitória Colorada. Na ocasião, o atacante homenageou o pai de Thiago Maia, no qual se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC). O volante foi liberado pelo Clube e não entra mais em campo na temporada.