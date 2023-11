O Internacional empatou em 0 a 0 com o Fluminense na noite desta quarta-feira (8), no Beira Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado chegou aos 43 pontos, mas permaneceu na 11ª colocação, dificultando ainda mais o sonho da equipe de Eduardo Coudet de estar na próxima edição da Libertadores. Após o empate, o técnico do Inter concede entrevista coletiva. Veja no vídeo acima.