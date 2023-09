O Internacional fez contratações de impacto na última janela de transferências da ordem de Charles Aránguiz e Enner Valencia. Entretanto, o nome do meio-campista Oscar é sempre capaz de despertar especulações pelos lados do Colorado.



Em entrevista dada para o programa 'SportsCenter', da 'ESPN', o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, afirmou que o atleta de 32 anos de idade é 'sempre' de interesse para o Inter.



Porém, ao mesmo tempo, Barcellos argumentou que existem elementos (especialmente de ordem financeira) para fazer com que uma possível negociação seja tratada com bastante cautela.



- Sem dúvida nenhuma o Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante, mas ela (a negociação) tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. A gente tem o cuidado de não gerar expectativa e ela não ser concretizada, mas evidente que tem essa relação e a manifestação do clube ter o Oscar em algum momento, quem sabe. Seria um passo importante dentro do planejamento do Inter - detalhou o presidente do Internacional.



Dentro das quatro linhas, a equipe dirigida por Eduardo Coudet joga nesta quarta-feira (13), diante do São Paulo, em compromisso da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), ocorrerá no Beira-Rio.