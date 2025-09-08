menu hamburguer
Internacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 8/9/2025

Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
Após a folga no domingo (7), o Internacional volta ao CT Parque Gigantes nesta segunda-feira (8) para a reta final da preparação visando a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado (13), o Colorado enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.

Agenda

O elenco alvirrubro se reapresenta às 10h (de Brasília) desta segunda para reiniciar os trabalhos durante a Data Fifa. O Inter volta a campo sábado, no Allianz Arena, pela 23ª rodada do Brasileião.

Agenda da semana

  • Segunda (8): treino às 10h
  • Terça (9/): treino às 10h
  • Quarta (10): treino às 10h
  • Quinta (11): treino às 10h
  • Sexta (12): treino às 10h e viagem para a São Paulo
  • Sábado (13): Palmeiras x Internacional, às 18h30min
  • Domingo (14): recuperação física

Gurias Coloradas

No Gauchão profissional, o time das Gurias Coloradas empatou em 1 a 1 com o Juventude, na tarde de domingo, no Sesi Caxias do Sul. Na semifinal do Estadual Sub-15, o Inter venceu o Juventude por 1 a 0, na manhã de domingo, também no Sesi Caxias do Sul. A volta será no próximo sábado (13), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  • 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Internacional x Palmeira - Campeonato Brasileiro 2025 - Felipe Anderson (P) e Bernabei (I) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Duelo com o Verdão no turno terminou em derrota para o Colorado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

