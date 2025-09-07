Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 7/9/2025
Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado
O Internacional fechou a semana de trabalhos no sábado (6) e o elenco tem folga neste domingo (7). O grupo se reapresenta a segunda-feira (8) para a reta final a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. A competição está parada para a Data Fifa, devendo retornar apenas no próximo dia (13).
Gurias Coloradas
As Gurias Coloradas voltam a campo neste domingo, tanto pelo Gauchão profissional quanto no Estadual sub-15. Na primeira competição, enfrente o Juventude às 15h, no Sesi Caxias do Sul. Antes, às 11h, a equipe da base também pega o Ju, pela semifinal.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Tudo sobre
