Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 29/8/2025
Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza no domingo (31)
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional segue na preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio. Nesta sexta-feira (29), treino no CT Parque Gigante é às 10h (de Brasília).
‘Um convite do Internacional é uma convocação’, diz novo técnico do sub-20
Internacional
Quanto o Internacional precisa vender para fechar as contas
Internacional
Dirigentes e jogadores do Internacional recebem líderes de organizada
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Agenda
O grupo faz o terceiro trabalho visando o enfrentamento contra o Leão. Os treinamentos vão até sábado (30).
- Sexta-feira (29/8) – 10h
- Sábado (30/8) – 10h
- Domingo (31/8) – 20h30min – Internacional x Fortaleza
Ingressos
Fique atento! Os check ins para a partida contra o Fortaleza, no domingo (31), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Os preços são os seguintes:
Celeiro de Ases
O Gauchão Sub-15 conhece nesta sexta seu campeão. O Gre-Nal decisivo acontece às 15h, no CT Hélio Dourado. O Inter venceu a partida de ida por 2 a 1 e com um empate garante o título.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias