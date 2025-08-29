menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 29/8/2025

Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza no domingo (31)

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 29/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Matéria

O Internacional segue na preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio. Nesta sexta-feira (29), treino no CT Parque Gigante é às 10h (de Brasília).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O grupo faz o terceiro trabalho visando o enfrentamento contra o Leão. Os treinamentos vão até sábado (30).

  • Sexta-feira (29/8) – 10h
  • Sábado (30/8) – 10h
  • Domingo (31/8) – 20h30min – Internacional x Fortaleza

Ingressos

Fique atento! Os check ins para a partida contra o Fortaleza, no domingo (31), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Os preços são os seguintes:

Ingressos para Internacional x Ceará
Ingressos para Internacional x Fortaleza (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Celeiro de Ases

O Gauchão Sub-15 conhece nesta sexta seu campeão. O Gre-Nal decisivo acontece às 15h, no CT Hélio Dourado. O Inter venceu a partida de ida por 2 a 1 e com um empate garante o título.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians

  • Matéria
  • Mais Notícias