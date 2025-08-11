O Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (11), às 10h (de Brasília), no CT Parque Gigante. Para iniciar os preparativos para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na quarta (13).

Agenda

Os treinos para pegar o Flamengo, no Maracanã, começam às 10h desta segunda. O técnico Roger Machado reúne a equipe após a vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão, que aliviou a tensão.

Agenda da semana

Segunda (11) – treino no CT Parque Gigante, às 10h

Terça (12) – treino no CT, às 10h, e início do deslocamento para o Rio de Janeiro

Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã

Maracanã será palco de Flamengo e Inter na quarta (13) (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

