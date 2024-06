Produtos serão vendidos oficialmente na Guarani Store e pelo site oficial do clube a partir desta terça-feira (11) (Fotos: Divulgação / Guarani)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 16:50 • Campinas (SP)

O Guarani resolveu apostar no K-pop para a produção de novos produtos. Após viralizar pelo mundo com camisas retrôs sendo utilizadas por cantoras asiáticas, o clube lançou, nesta terça-feira (11), uma linha de camisas de edição limitada com referências ao gênero musical.

Modelos das Camisas

A nova linha conta com dois modelos femininos na versão cropped, disponível nas cores verde e branco, e na unissex de manga longa que é apresentada na cor verde. O estilo retrô é inspirado nas camisas usadas pelas idols asiáticas. Em tecido Dry Sport Fenix, todos possuem gola V e faixas que vão das laterais até as mangas.

Camisa do Guarani na versão Manga Longa na cor verde (Fotos: Divulgação / Guarani)

“Nós decidimos abraçar a ideia e ampliar essa conexão com a Ásia. Planejamos lançar essa coleção porque gerou uma repercussão positiva dos torcedores bugrinos. Temos a intenção de criar laços com novas culturas, ainda mais com o sucesso que essas artistas vêm alcançando mundialmente”, afirma André Marconatto, presidente do Guarani.

Relação Curiosa

A relação curiosa entre a equipe campineira e o gênero musical K-pop começou em outubro de 2023, quando a japonesa Hanabashi Rio, integrante da banda japonesa Niziu, postou uma foto nas redes sociais utilizando uma réplica de uma camisa de 1996 do Guarani, ano em que o Bugre realizou uma excursão em terras nipônicas.

Já em janeiro, foi a vez da cantora Gaeul, do grupo sul-coreano IVE, publicar uma imagem com um manto não oficial do time. Em seguida, a sua compatriota Iu, que é cantora solo, utilizou um casaco com o escudo do Guarani estampado no peito em Milão, na Itália.

“O fenômeno que aconteceu envolvendo essas celebridades do K-pop demonstra que o clube tem um grande potencial de exposição em diversas áreas. Por isso decidimos expandir a nossa marca com essas camisas especiais, que serão disponibilizadas estrategicamente próximas de uma data comercial importante, que é o Dia dos Namorados, e da vinda do grupo IVE ao Brasil”, explica Adriano Hintze, do Conselho de Administração e responsável pelo departamento de marketing do Guarani.

Valores dos Produtos

O torcedor bugrino que se interessar pela camisa de edição limitada poderá adquirir o produto através do site guaranifc.com.br ou através da loja Guarani Store. Os lançamentos chegam ao mercado por R$ 169,90 (Cropped) e R$ 189,90 (Manga Longa).

Camisa do Guarani versão Cropped nas cores branca e verde (Fotos: Divulgação / Guarani)