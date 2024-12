Vélez anuncia saída de Quinteros e técnico deve ser anunciado pelo Grêmio

O Vélez Sarsfield confirmou, na noite de quarta-feira (25), a saída do técnico Gustavo Quinteros. A tendência é de que o profissional seja anunciado pelo Grêmio até o final desta semana.

¡Hasta siempre Gustavo!



El entrenador del campeón del fútbol argentino decidió no renovar su vínculo con el Club.

Após não avançar nas negociações com Pedro Caixinha, o Grêmio iniciou conversas com Gustavo Quinteros. O argentino naturalizado boliviano estava no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde foi campeão nacional nesta temporada. O contrato do técnico com o clube argentino ia até 31 dezembro de 2024 e as partes negociavam uma renovação. Entretanto, o profissional optou pelo Tricolor, com quem já assinou um pré-contrato.

Quinteros foi técnico do Colo-Colo (Foto: Divulgação/Colo-Colo)

Carreira de Quinteros

Gustavo Quinteros iniciou sua carreira no futebol como zagueiro. Formado na base do Newell‘s Old Boys, teve sua primeira oportunidade no futebol profissional no Talleres. Em 1988, transferiu-se para a Bolívia, onde se naturalizou. Por lá, atuou no Universitario de Sucre, San José e The Strongest. Encerrou a sua carreira como jogador no Jorge Wilstermann.

Pela seleção boliviana, Quinteros atuou na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ao total, são 26 jogos pela Bolívia, nas disputas da Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias.

Já como treinador, sua carreira iniciou em 2005 no Blooming, da Bolívia. No seu primeiro ano como técnico, foi campeão nacional. Em 2009, levantou taças pelo Bolívar e, em 2010, pelo Oriente Petrolero, ambos bolivianos.

O sucesso no país levou Quinteros para a seleção boliviana, em 2011. Foram 17 jogos no comando da Bolívia, válidos pelas Eliminatórias, Copa América e amistosos. O técnico deixou o cargo em julho de 2012 e, na sequência, assumiu o Emelec, do Equador. Por lá, foram dois títulos nacionais.

Quinteros deve ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias (Foto: AFP)

Após as conquistas no Equador, Quinteros foi convidado para convocar a seleção local, onde ficou de 2015 a 2017. Pela seleção, foram 32 jogos. Após a saída, foi chamado para conhecer um novo mercado: o árabe. Por lá treinou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Quinteros retornou para a América do Sul, desta vez para o Chile. Por lá, treinou o Universidad Catolica e o Colo-Colo. Ao total, foram seis títulos: dois Campeonatos Chilenos, duas Copas do Chile e duas Supercopas do Chile. O último trabalho de Quinteros foi no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde foi campeão nacional nesta temporada.