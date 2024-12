Grêmio fatura valor milionário com venda de Lorena

O Grêmio confirmou a venda da goleira Lorena, destaque Tricolor e da Seleção Brasileira, para o Kansas City Current, dos Estados Unidos. A negociação configura entre uma das maiores do futebol feminino no Brasil - e a maior da história gremista.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

A direção gremista já sabia que não conseguiria segurar Lorena por muito tempo após o destaque que teve na Seleção Brasileira. Nas Olimpíadas, foi responsável por inúmeras defesas que ajudaram o Brasil a chegar na final do futebol feminino.

Nesta semana, o Tricolor confirmou a venda da goleira para o Kansas City Current, dos Estados Unidos. O Grêmio ainda manterá 20% da mais-valia em caso de transferência para times de fora da liga norte-americana, além de metas previstas em contrato. O vínculo de Lorena com o clube americano vai até 2027, com opção de ampliação por mais um ano.

continua após a publicidade

Lorena foi vendida ao futebol americano (Foto: Morgana Schuh/Gremio FBPA)

Venda de Lorena é uma das maiores da história

Os valores da venda de Lorena foram mantidos em sigilo. Entretanto, segundo a Zero Hora, jornal de Porto Alegre, a goleira foi negociada por US$ 200 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão pela cotação atual). O valor é considerado alto, ainda mais em relação a sua posição em campo.

Com isso, a venda se torna a maior da história do Grêmio em relação ao futebol feminino e a terceira maior do Brasil. Lorena fica atrás somente da atacante Priscila, do Internacional, e da zagueira Tarciane, do Corinthians.

continua após a publicidade

Priscila foi vendida ao América-MEX por R$ 2,8 milhões, tornando-se a maior venda da história. Já Tarciane foi negociada com o Houston Dash-EUA por R$ 2,5 milhões.