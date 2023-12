Marcelo Grohe, um dos grandes nomes de conquistas recentes do Grêmio, é o goleiro com menos média de gols sofridos pelo Imortal (jogadores com mais de 10 jogos). Em 12 edições do Brasileirão e 205 partidas, o jogador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, sofreu 164 gols e possui uma média de 0,8.