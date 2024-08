Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho sonha com vaga na Libertadores: ‘Não é impossível’

Renato Gaúcho sonha em levar o Grêmio para a Libertadores de 2025 (Leonardo Hübbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:48 • Criciúma (SC)

Treinador do Grêmio, Renato Gaúcho afirmou sonhar com uma vaga na Libertadores após a vitória sobre o Criciúma. O comandante reforçou que cumpre sua promessa em afastar o Tricolor da zona de rebaixamento, mas quer dar mais alegria ao seu torcedor.

- Fomos eliminados de duas competições nos pênaltis em 15 dias. Mas agora são águas passadas. Entendemos o sofrimento do torcedor, mas nós sofremos com eles. Agora é se abraçar, buscar os pontos necessários. Eu prometi tirar o Grêmio tranquilamente dessa situação e está acontecendo. Quem sabe a gente não consegue beliscar uma Libertadores. É difícil, mas não é impossível.

Com o triunfo sobre o Tigre, o Grêmio chegou aos 27 pontos, mas segue distante das equipes que estão no topo do Brasileirão. O Bahia, que ocupa a 6ª colocação e está conseguindo uma vaga para a Libertadores, soma 39 pontos até o momento.

No domingo (1), o Imortal recebe o Atlético-MG, que divide suas atenções no Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Os gaúchos têm a oportunidade de emplacar a segunda vitória consecutiva e seguir subindo na classificação.