Luis Suárez recebeu o último cartão amarelo no duelo contra o Atlético-MG. Foi o segundo após a contagem ter sido zerada desde que cumpriu suspensão autômática pela última vez no Campeonato Brasileiro. Caso o jogador receba outro amarelo no jogo contra o Goiás, será desfalque para enfrenatra o Vasco e não entrará mais em campo na Arena no Grêmio.